Havza'da başarılı polislere "başarı belgesi" verildi - Son Dakika
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Havza'da başarılı polislere "başarı belgesi" verildi

22.09.2022 16:14
Havza'da başarılı polislere "başarı belgesi" verildi

Havza Kaymakamlığınca, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 emniyet mensubuna başarı belgesi verildi.

Havza Kaymakamlığınca, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 emniyet mensubuna başarı belgesi verildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile ziyaretlerde bulundu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal İlk olarak Havza İmam Hatip Ortaokulu tarafında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programına katıldılar.

Daha sonra Havza Kaymakamlığına geçen Urhal, Nayman, Özdemir ve Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, ilçedeki asayiş ve trafik konularında verilen hizmetler hakkında istişarede bulundu.

Havza'da Emniyetin önemli çalışmalar yaptığını belirten Nayman, "İlçemizde polislerimiz özveriyle çalışmalarına devam etmekte. Havza Kaymakamlığı olarak her zaman emniyet mensuplarımızın yanındayız." dedi.

Özdemir de Belediye olarak her zaman emniyet güçlerine destek olduklarını kaydetti.

Urhal, Nayman ve Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğinde incelemelerde de bulundu.

Daha sonra Havza Kaymakamlığında Başarı Belgesi takdim programı gerçekleştirildi.

Urhal, başarı belgesi almaya hak kazanan polisleri tebrik ederek, "Başarılı ve özverili çalışmalarınızın Kaymakamlığımız tarafından ödüllendirilmesi bizlere onur verdi. Sizleri kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Nayman da ilçe genelinde trafik ve asayiş konularında yapılan çalışmalarda başarı gösteren emniyet personelini Başarı Belgesi ile ödüllendirdiklerini anlatarak, "Polislerimizin çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na istinaden, üstün başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nayman, 1 komiser, 1 komiser yardımcı olmak üzere 9 emniyet mensubuna başarı belgelerini verdi.

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Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Ceyhan Belediye Başkanı Erdem'den Esnafa Destek Çağrısı Ceyhan Belediye Başkanı Erdem'den Esnafa Destek Çağrısı
Kaynak: AA

Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da başarılı polislere 'başarı belgesi' verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da başarılı polislere "başarı belgesi" verildi - Son Dakika
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