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Havza Kaymakamlığından hayvanlara mama desteği - Son Dakika

Havza Kaymakamlığından hayvanlara mama desteği

04.02.2022 11:30
Havza Kaymakamlığından hayvanlara mama desteği

Havza Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Hayvan Severler Platformu üyelerine 45 paket mama teslim edildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Hayvan Severler Platformu üyelerine 45 paket mama teslim edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Havza Kaymakamlığına gönderilen mamaların sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Havza Hayvan Severler Platformu üyelerine teslimatı devam ediyor.

Teslim edilen 45 torba mama ile bugüne kadar Kaymakamlık tarafından Havza Hayvan Severler Platformuna toplam 75 torba mama teslim edilmiş oldu.

Havza Belediyesi tarafından sağlanan araçla mamaları teslim alan platform üyesi Abdurrahman Altun, Kaymakam Cengiz Nayman'a teşekkür etti.

Kaymakam Nayman, mamaların 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması sonrası ödül olarak verilen ve Havza Kaymakamlığına bağışlanan mamalar olduğunu belirterek, "HAYTAP tarafından 150 torba mama Havza Kaymakamlığımıza teslim edildi. Gönüllü arkadaşlarımızın sokak hayvanlarını beslemesi için kendilerine teslim edilen mamaların dağıtımını gerçekleştirmekte. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

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Hayvan Hakları Federasyonu, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Kaymakamlığından hayvanlara mama desteği - Son Dakika


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