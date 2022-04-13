Havza Kızılay Temsilciliğinden şehit yakınları ve gaziler için iftar - Son Dakika
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Havza Kızılay Temsilciliğinden şehit yakınları ve gaziler için iftar

13.04.2022 09:34
Havza Kızılay Temsilciliğinden şehit yakınları ve gaziler için iftar

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Bir restoranda düzenlenen iftara katılan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu iftar öncesi gönüllü genç Kızılaycılar, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua edildi.

İftara, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, şehit yakınları, gaziler ve gönüllü genç Kızılaycılar katıldı.

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Kızılay, Havza, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Kızılay Temsilciliğinden şehit yakınları ve gaziler için iftar - Son Dakika


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