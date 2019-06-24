Son Dakika Haberleri: Havza Küçük Sanayi Sitesinde hareketlilik
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Havza Küçük Sanayi Sitesinde hareketlilik

25 dakika önce

Havza Küçük Sanayi Sitesinde, yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ile tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

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Havza Küçük Sanayi Sitesinde, yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ile tamirat işlerinde artış yaşanıyor.
Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi esnafı, havaların ısınması ve yaklaşan hasat mevsimiyle son bir ayda artan işlerden memnun.
Biçerbağlar, biçerdöver, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanların tamiratını yapan esnaf, hasat mevsiminin yaklaşmasıyla işlerinin artış gösterdiğini belirtti.
Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hasat mevsimine hazırlıklı girmek isteyen çiftçilerin sanayiye geldiğini belirterek, "Geçen aylara göre işlerimizde artış yaşanmakta. Sanayide hemen her iş yerinde faaliyetler hızlandı fakat her geçen yıl sanayiye gelen iş azalıyor. Bunun nedenlerinden biri, çiftçilerin artık biçer veya biçerbağlarla değil, biçerdöver ile tarlalarında hasada yönelmesi. Ayrıca göç ve diğer etkenlerden ötürü ekim alanlarının azalması da işlerimizi olumsuz etkilemekte." dedi.
Şahin, sanayi esnafına hayırlı işler, çiftçilere de bol ve bereketli bir hasat dönemi dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Havza, Güncel
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