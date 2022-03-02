Havza Madeni İşler Odası başkanlığına yeniden Şahin seçildi - Son Dakika
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Havza Madeni İşler Odası başkanlığına yeniden Şahin seçildi

02.03.2022 15:40
Havza Madeni İşler Odası başkanlığına yeniden Şahin seçildi

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden Cesur Şahin getirildi.

Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden Cesur Şahin getirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler'in yaptığı genel kurula mevcut başkan Şahin, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde Cesur Şahin, kullanılan 123 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu Şaban Döndür, Dursun Ali Beşli, Muhsin Yüksel, Ertuğrul Söme, Mehmet Ali Çolak ve Mehmet Demir; denetim kurulu ise Caner Acarı, Mustafa Zengin ve Deniz Doğuş Bebekoğlu'ndan oluştu.

Şahin, ilçedeki sanayi sitelerinin ikisinin de sanayi içi yollarının sorunlarını çözdüklerini belirterek, "Her zaman sanayi esnaflarımızın yanında, sizlere hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Genel kurula gelerek odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Genel kurula Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Uğur Tüfekçi, Samsun Umum Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Kiraz, SESOB Başkan Vekili Ali Rıza Kısa, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Bakkal Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Özkurt, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile davetliler katıldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Madeni İşler Odası başkanlığına yeniden Şahin seçildi - Son Dakika


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