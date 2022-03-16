Havza Meslek Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen kampanya ile Havza Meslek Yüksekokulunda kan bağışları kabul edildi.

Yüksekokul girişinde oluşturulan seyyar kan bağış merkezinde yapılan çalışma neticesinde 55 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışı çalışmalarına destek veren Türk Kızılay Havza temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bağışlanan her ünite kan 3 hayat demek. Bu bilinç ile çalışmalarımıza destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural ise öğrencilerin duyarlı davranışının kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, "Ben de düzenli kan bağışçısıyım. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Türk Kızılay kan bağışı konusunda olağanüstü bir gayret ile çalışmakta. Bizler de bu çalışmalara biraz da olsa bir katkı vermek için elimizden geleni yapmaktayız. Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimiz, öğretim üyelerimize ve personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Kan bağışında bulunan öğrenci ve öğretim elemanları ile Havza MYO personeline tatlı ve soda ikram edildi.