Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası için temel kazısı başladı - Son Dakika

2020 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni bina yapımı amacıyla temel kazısı ve hafriyat çalışmalarına başlandı.

Yapılan analizler sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018 yılında boşaltılarak, Ticaret Meslek Lisesi'ne taşınmıştı. 1982 yılında elektrik ve tesviye bölümleriyle eğitim öğretime başlayan okul, 2020 yılında yıkılmıştı.

İhale süreci tamamlanan ve inşaat için yer teslimi gerçekleşen lise binasının yapımı için yüklenici firma tarafından temel kazısı ve hafriyat çalışmalarına başlandı.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, şube müdürleri Turan Demir ve Hakan Erhan ile 25 Mayıs Mahallesi'nde devam eden temel kazı ve hafriyat çalışmalarını inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlam, okulun derslik ve atölye olmak üzere iki binadan oluşacağını belirterek, "5 katlı, 16 derslikli okul binamızda sığınak ve sosyal alanlar da bulunacak. Atölye binası ise bodrum ve zemin kata sahip 8 derslikli olacak. Yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak okul binamız için 500 gün gibi bir tamamlanma süresi öngörülmekte. Fakat yüklenici firmamız ile yaptığımız görüşmelerde binanın 1 yılda tamamlanacağını belirttiler. Amacımız okulumuzu en kısa sürede tamamlayarak eğitime başlamak." dedi.

Sağlam, okul ve atölye binasının temelinin önümüzdeki hafta atılacağını kaydetti.