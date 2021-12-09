Havza Milli Eğitim Müdürü Sağlam'dan Uzman Jandarmalar Günü ziyareti - Son Dakika

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Sağlam, ziyarette, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman jandarmalar adına Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma VII Kademeli Çavuş Murat Kambur ile görüşerek, çiçek sundu.

Sağlam, Kambur ve diğer uzman jandarmaların günlerini tebrik ederek, "Birlikte mesai arkadaşlığı yaptığımız, gerek eğitim gerekse yol ve can güvenliği konusunda cansiparane görev yapan jandarmamıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Görevi uğruna şehit düşenleri rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Kambur da Sağlam'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.