Havza Mübadele Derneğinden kadınlara yönelik program - Son Dakika

Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırma Derneği tarafından kadınlara yönelik program düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki program öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirme yapılarak, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldı.

Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırma Derneği Başkanı Hasan Gümüş, burada yaptığı konuşmada, Türk kültüründe kadınların her zaman önemli olduğunu söyledi.

Atatürk'ün bu değeri kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Gümüş, "Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yıldönümü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum." dedi.

Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Gümüş'ün "Kadının toplumdaki yeri ve önemi, Türk toplumunda kadın" konusundaki sunumunun ardından Grup Anadolu Kervanı konser verdi.

Programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e vekaleten Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç ile davetliler katıldı.