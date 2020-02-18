Havza Müftülüğü şubat ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Havza Müftülüğü şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, burada yaptığı konuşmada, genel olarak ilçede bugüne kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Din görevlileri olarak sadece camide değil, genel olarak aktif olmaları ve çalışmaları gerektiğini belirten Nurlu, kadına karşı şiddet, uyuşturucu ile mücadele gibi konularda kendilerine önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Yeryüzünün mazlum coğrafyalarında yaşlı gözlerle Türkiye'den uzanacak yardım elini bekleyenlere umut, kardeşlik, iyilik ve necip Türk milletinin merhamet yüklü yardımlarını ulaştırmak için yollara düşen Türkiye Diyanet Vakfının soğuk kış günlerinde sofralara sıcak AŞ koyduğunu anlatan Nurlu, Diyanet Vakfı tarafından "Yeryüzünde İyilik Hakim Oluncaya Dek" bilinciyle "Yolun İyilik Olsun İdlib" ismiyle yeni bir kampanya başlattığını aktardı.

Bu kapsamda yarın itibarıyla çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Nurlu, "Havza olarak hedefimiz kardeşlerimize bir tır dolusu un göndermek. İnşallah 10 Mart tarihine kadar hazırlayacağımız tırımız 12 Mart'ta Samsun'dan hareket edecek konvoya dahil olacak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıracak. Bu yardımların toplanmasında sizlere büyük görevler düşmekte. Allah emeklerimizi, ve emeklerinizi boşa çıkarmasın." dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü de sendikanın tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Üst yapılarının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğuna işaret eden Nurlu, "Eğer Diyanet İşleri Başkanlığının çatısı delinirse hepimiz ıslanırız. Bunu böyle bileceğiz ve kurumumuza bağlılığımızı her zaman göstereceğiz. Son zamanlarda kurumumuza ağır saldırılar var. Kurumu yönetenler hata yapmış olabilir ama bu, kuruma mal edilmemelidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Nurlu, emekliye ayrılan din görevlilerine plaket verdi.

Nurlu, daha sonra görevlilerin istek ve temennilerini dinledi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı duyurular hakkında din görevlilerine bilgi aktarıldı, Temel Aile Bilinci Eğitimi Projesi kapsamında eğitime katılan din görevlilerine katılım belgeleri sunuldu.

Toplantıya Havza Müftülüğü şefi Aslan Kıbrıs Yıldırım, vaizler, müftülük büro personeli ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.