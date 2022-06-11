Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

11.06.2022 15:55
Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Nurlu, hayırseverlerle zekat ve fitrelerini müftülüğe bağışlayanlardan gelen parayla 50 aileye 20 bin lira tutarında gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi dağıtılmasında hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Nurlu, "Hayırseverlerle zekat ve fitrelerini Müftülüğümüze bağışlayanlara teşekkür ediyoruz. Dinimiz paylaşmayı ve yardımlaşmayı emreder. Milletimizin en öne çıkan özelliklerinden biri, yardımlaşmadır." dedi.

Müftülüğün organizasyonuyla sahaya inen din gönüllülerinin hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında hayır köprüsü oluşturduğunu vurgulayan Nurlu, desteklerini esirgemeyen hayırseverlere ve yardımların dağıtımında görev alan din görevlilerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı'nda Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı'nda Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement