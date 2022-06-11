Yardımların ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi dağıtılmasında hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Nurlu, "Hayırseverlerle zekat ve fitrelerini Müftülüğümüze bağışlayanlara teşekkür ediyoruz. Dinimiz paylaşmayı ve yardımlaşmayı emreder. Milletimizin en öne çıkan özelliklerinden biri, yardımlaşmadır." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havza Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.