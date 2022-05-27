Havza Müftüsü Nurlu, hayır çarşısında emeği geçenlere plaket verdi

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, hayır çarşısında emeği geçenlere plaket verdi.

Nurlu, Havza Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen plaket takdim töreninde, marifetin iltifata tabi olduğunu söyledi.

Güzel bir sebeple bir araya geldiklerini belirten Nurlu, "Bu tören, hayırlara vesile olan kardeşlerimizi unutmamak adına çok daha önemli. Büyük bir aile olarak birbirimizle dayanışma içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Burada belge takdim ettiğimiz kardeşlerimin şahsında tüm din görevlilerimizin çalışmalarını ve gayretlerini takdir ediyorum. Din görevlisine yakışan şekilde gönüllü ve özverili hizmetlerinizin devamını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Nurlu, Kevser Camisi önünde açılan hayır çarşısına katkıda bulunan ve burada çalışan kadın din görevlilerine plaket verdi.

Nurlu, ayrıca, Samsun Valiliği tarafından 2022 yılı hatim ve namaz yılı dolayısıyla Aksu Camisi imam hatibi Zekeriya Akkaya'ya da başarı belgesi sundu.