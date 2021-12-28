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Havza Muhtarları Derneği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Havza Muhtarları Derneği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

28.12.2021 14:33
Havza Muhtarları Derneği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Havza Muhtarları Derneği Aralık Ayı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Muhtarları Derneği Aralık Ayı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Çavdar, toplantılar sayesinde muhtarların bir araya gelme şansı bulduklarını belirterek, "Mahallelerimizde yapılan işleri değerlendireceğiz. Bu vesileyle tüm mahalle muhtarlarımızın yeni yıllarını kutlar hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.

Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Havza'mız hızlı şekilde büyüyor. Bu büyümeyi daha da hızlandıracak olan Havza Organize Sanayi Bölgemiz, 4 bin 500 dekar alana çıkıyor. Havza OSB'ye yatırımcı bulmak için Kaymakamlığımız ve Havza Ticaret ve Sanayi Odamız ve diğer paydaşlarımızla çalışmalarımıza hız verdik. Önemli olan ilçemize yatırımcı gelmesi. İnşallah bu çalışmalar neticesinde ilçemizde 5 yıl sonunda işsizlik ve işsizliğe bağlı göç sorunu tamamen bitecek."

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise iktidar partisinin temsilcisi olarak ilçe adına yapılacak her işe yardımcı olacaklarını ifade etti.

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin de Cumhur İttifakı ortağı olarak çalışmalara destek olduklarını belirtti.

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Ahmet Çavdar, Hisarcık, Aralık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Muhtarları Derneği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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