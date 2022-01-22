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Havza Muhtarları Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "maaş müjdesi" teşekkürü - Son Dakika

Havza Muhtarları Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "maaş müjdesi" teşekkürü

22.01.2022 13:43
Havza Muhtarları Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "maaş müjdesi" teşekkürü

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, muhtar maaşlarına zam yapılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, muhtar maaşlarına zam yapılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Çavdar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki Muhtarlarla Buluşması sırasında muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesi olan 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtarlar adına teşekkür eden Çavdar, "Bu zam Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu değerin göstergesidir. Muhtarlar olarak bizler de görevimizi layığıyla yapmanın gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımız Bekir Aktürk ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ahmet Çavdar, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Muhtarları Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'maaş müjdesi' teşekkürü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza Muhtarları Derneğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "maaş müjdesi" teşekkürü - Son Dakika
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