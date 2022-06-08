Havza MYO'da gençlik şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Havza MYO'da gençlik şenliği düzenlendi

08.06.2022 16:20
Havza MYO'da gençlik şenliği düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) gençlik şenliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) gençlik şenliği düzenlendi.

Havza MYO bahçesinde Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, HuzurEvi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Havza Müftülüğü ve OMÜ Havza MYO iş birliğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler ve katılımcılar okçuluk, dart, halt çekme gibi sportif faaliyetlerde bulundu.

Şenlik kapsamında gençlere Havza Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kitaplar verildi ve ikramda bulunuldu. Ayrıca şenlik kapsamında katılımcılara keşkek de ikram edildi.

Şenliğin son bölümünde gençler, Havza Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin oluşturduğu koronun konseri eşliğinde halay çekti.

Havza MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural, yoğun bir akademik yılın geçirildiğini belirterek, "İki yıldır pandemi nedeniyle ara verdiğimiz şenliğimiz gençlerimizin motivasyonuna katkı sunmakta." dedi.

Şenliğe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza MYO'da gençlik şenliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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