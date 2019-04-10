Havza'nın Kadın Muhtarı Göreve Başladı
2 saat önce
Havza ilçesinde seçilen kadın muhtar Sevil Çelik göreve başladı.
Havza
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:19 Kaynak: AA
ilçesinde seçilen kadın muhtar Sevil Çelik
göreve başladı. Karşıyaka
Mahallesi'nde üç erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçilen evli ve iki çocuk annesi Sevil Çelik (40), mahallesinin sorunlarını çözmek için kollarını sıvadı.
Çelik, AA muhabirine, 673 geçerli oyun 217'sini aldığını belirterek, "En yakın rakibimden 7 oy fazla aldım. İlçemin ilk ve tek kadın muhtarı olduğum için mutluyum. Artık seçim bitti ve mahalleme hizmet zamanı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Mahalle sakinleri de Çelik'in seçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
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