Son Dakika Haberleri: Havza'nın Kadın Muhtarı Göreve Başladı

Havza'nın Kadın Muhtarı Göreve Başladı

2 saat önce

Havza ilçesinde seçilen kadın muhtar Sevil Çelik göreve başladı.

Havza'nın Kadın Muhtarı Göreve Başladı, System.String[]
Havza ilçesinde seçilen kadın muhtar Sevil Çelik göreve başladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde üç erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçilen evli ve iki çocuk annesi Sevil Çelik (40), mahallesinin sorunlarını çözmek için kollarını sıvadı.

Çelik, AA muhabirine, 673 geçerli oyun 217'sini aldığını belirterek, "En yakın rakibimden 7 oy fazla aldım. İlçemin ilk ve tek kadın muhtarı olduğum için mutluyum. Artık seçim bitti ve mahalleme hizmet zamanı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle sakinleri de Çelik'in seçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:19 Kaynak: AA
Karşıyaka, Sevil Çelik, Havza, Güncel
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