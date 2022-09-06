Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu

06.09.2022 15:02
Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Erkan Acar, OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kurulduğunu bildirdi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Erkan Acar, OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kurulduğunu bildirdi.

İstasyonu inceleyen Acar, OSB'de bir firmanın kendi enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla rüzgar enerji santrali kurmak istediğini belirterek, "Firmamızın rüzgar enerjisinden elektrik elde edebilmesi için bir süre bazı verilerin ölçülerek kayıt altına alınması ve çıkan değerlere göre bir çalışma yapılması gerekmekteydi. Firmamız bu değerleri elde etmek için Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kurdurdu." dedi.

İstasyonun yüksekliğinin 80 metre olduğuna işaret eden Acar, "Rüzgarın hızı ve basıncına ilişkin parametreler elde edilirken, rüzgar yön sensörü ile de yön tayin edilecek. Elde edilecek veriler, temiz enerji kaynağı olan bu enerjiden faydalanmak ve enerji ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılamak isteyen yatırımcılarımıza kaynak teşkil edecek." ifadesini kullandı.

İncelemeye Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile yönetim kurulu üyeleri Alper Gedik ve Dursun İkiz de katıldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Erkan Acar, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 15:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: Havza OSB'de rüzgar ölçüm istasyonu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement