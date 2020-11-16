Havza OSB 10 kat büyüyor - Son Dakika

Havza OSB 10 kat büyüyor

16.11.2020 13:29
Havza OSB 10 kat büyüyor, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da vatandaşlarla bir araya gelerek, "Havza'daki bin dönüm olan Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) 10 bin dönüme çıkarıyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da vatandaşlarla bir araya gelerek, "Havza'daki bin dönüm olan Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) 10 bin dönüme çıkarıyoruz. 10 kat arttırıyoruz. Arkasından bir 10 bin dönümlük alanın daha sınırlarını belirliyoruz. 20 bin dönüme çıkarıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza ilçesinde yoğun bir pazar mesaisi geçirdi. Taşkaracaören, Bekdiğin, Kale, Beyköy, Çamyatağı ve Sofular Mahallerinde tamamlanan yolları inceleyen ve ardından da mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demir, Havza'daki Organize Sanayi Bölgesi'nin 10 bin dönüme çıkarılacağını söyledi. Demir, üretim ve istihdam noktasında çok ciddi gayret içinde olduklarını ifade etti.

Alt yapısını bitiren ilk şehir

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl yol yapımında hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, " Terme'den Vezirköprü, Yakakent, Asarcık'a kadar 17 ilçede 946 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin yollarının ve içme suyunun tamamını önümüzdeki seçime kadar bitiriyoruz. Türkiye'de bu ilk olacak. Alt yapısını bitiren ilk şehir biz olacağız. Bu çalışma ile oluyor. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki sene bin 400 kilometre yolu programa alıyoruz. Sadece kırsalda çalışmıyoruz. Şehir merkezinde de çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Havza OSB 10 kat büyüyor

İlçe belediyeleri ile ortak çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Demir, "Bu yılın bitmesine 1,5 aydan az bir zaman kaldı. Havza'daki yaptığımız çalışmaları görmek için buradayız. İlçelerimizi de kalitede şehircilikte Samsun merkez ayarına taşıyoruz. Böyle bir gayretimiz var. İlçe belediyesi ve büyükşehir ayrımını kaldırdık. Bizim işimiz can tendeyken, akıl baştayken, güç yerindeyken gereken hizmetleri yapmak. Havza'daki bin dönüm olan OSB'yi 10 bin dönüme çıkarıyoruz. 10 kat arttırıyoruz. Arkasından bir 10 bin dönümlük alanın daha sınırlarını belirliyoruz. 20 bin dönüme çıkarıyoruz. Havza'nın gelecekte 125 bin nüfuslu bir ilçe olması için çalışmalarımızı başlattık. Üzerimize düşeni yapacağız. Bu bölge sanayisi, ticareti, kültürüyle müthiş bir şehre dönüşüyor. Bu şehir bölgenin merkezi. Merkez olma hüviyetine yakışır vizyonla birlikte bu şehri kalkındırıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Havza OSB 10 kat büyüyor
Havza OSB 10 kat büyüyor
Havza OSB 10 kat büyüyor

Organize Sanayi Bölgesi, Samsun, Havza, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza OSB 10 kat büyüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
"En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme         
11:55
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı         
11:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 13:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza OSB 10 kat büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei