Havza Osb'de 3 Milyon Liralık Yatırım İçin Tahsis

Havza Organize Sanayi Bölgesinde 3 milyon liralık yatırım yapacak firmaya yer tahsisi yapıldı.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde 3 milyon liralık yatırım yapacak firmaya yer tahsisi yapıldı.



Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), Kaymakam Metin Yılmaz, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Uzunoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Soner Muhammet Uzun arasında atılan imzalarla firmaya, 7 bin metrekarelik arsa tahsisi gerçekleştirildi.



Yılmaz, yapılan her yatırımın Havza ve ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kalkınması ve ekonomisine katkı sağlayacak her yatırımcıya kapılarının açık olduğunu söyledi.



Acar da öncelikli hedeflerinin hızlı şekilde Havza OSB'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesi ve ekonomiye güç, istihdama katkı sağlaması olduğunu anlatarak, "OSB'de inşallah 2019 yılı içerisinde fabrikalar üretime geçecek. Öncelikli hedefimiz istihdam sorunu çözülmüş ve ekonomisi güçlü bir Havza." dedi.



Yatırımcı Soner Muhammet Uzun ise enerji sistemleri altyapı ekipmanları ile saç işleme ve imalatı üzerine bir tesis kuracaklarını belirterek, "Burada 3 milyon liralık yatırım planlamaktayız. İnşallah 10 ay gibi bir sürede üretime geçmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin üretime ve istihdama ihtiyacı var. Bizler de ülke ekonomisine katkı vermek ve istihdam sağlamak adına yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

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