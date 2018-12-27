Havza Osb'de Yeni Yer Tahsisi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde üçüncü yer tahsisi yapıldı.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde üçüncü yer tahsisi yapıldı.



Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Durşam Makine sahipleri Ergin Gümüşcü ve Ümit Demirci arasında atılan imzalarla 7 bin metrekarelik arsa tahsisi firmaya yapıldı.



Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havzalı yatırımcıların Havza OSB'ye yatırım yapmalarının önemli olduğunu söyledi.



Öncelikli hedeflerinin hızlı şekilde Havza OSB'nin tam anlamı ile faaliyete geçmesi ve ekonomiye güç verirken, istihdama katkı sağlaması olduğunu belirten Acar, "OSB'de Havzalı yatırımcılarımızın olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Havzalı yatırımcıların burada yatırım yapması ve buranın gelişmesine katkı sağlamaları bizler adına çok önemli." dedi.



Acar, Havza OSB'de ilk fabrikanın inşasının kısa süre sonra yapılacağına da değindi.



Yatırımcı Ergin Gümüşçü ise gemi makineleri yedek parçası fabrikası kuracaklarını ve 70 kişiyi istihdam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:



"Burada 5 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlamaktayız. İki yıl içinde üretime geçecek olan fabrikamızda Havzalı kardeşlerimize istihdam sağlayacağız. Bir Havzalı olarak, Havzalı diğer iş adamlarımızı memleketlerine yatırıma davet ediyorum. Başka Havza yok, bizler memleketimize sahip çıkmak zorundayız."

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