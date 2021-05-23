Havza OSB'den Romanya'ya ihracat yolu

İş bağlantıları kurmak ve yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere Samsun'da bulunan, Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundular. Ziyarette gaz beton ihracatı için mutabakata varıldı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza TSO Başkanı Erkan Acar'ın davetlisi olarak Havza OSB'ye gelen Romanyalı iş adamlarından oluşan heyet burada faaliyete geçen firmaları ziyaret ederek yapılabilecek iş bağlantıları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Heyet iş bağlantıları kapsamında Samsun'dan Köstence'ye gaz beton ihracatı ile alakalı kontrat yapmak üzere Arkoz Gazbeton ile görüşme ve ürün incelemesi yaptı. Yapılan görüşmeler neticesinde Havza'dan Romanya'ya Samsun Limanı üzerinden gaz beton ihracatı için mutabakata varıldı. Konu ile ilgili kontrat önümüzdeki günlerde imzalanacak.

Dobruca Türk İş Adamları Dernek Başkanı ve Yıldız Entegrenin Romanya Sorumlusu Ömer Karahasanoğlu başkanlığındaki ve Romanya'da faaliyet gösteren Wtitanuc Resort SRL Firması yetkilileri ve iş insanları Traian Wase, Mihai'e Wase, Cristiana Wase Grauvu Sorin ile Armenian Vasile'den oluşan heyet daha sonra ise Havza OSB'de devam eden yatırımları yerinde incelediler ve Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza TSO Başkanı Erkan Acar'dan bilgiler aldılar.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ticaretin geçmişten günümüze tüm insanlığı etkileyen ve insanların takip ettiği bir alan olduğunu belirterek, "İnsanlık tarihinin başlamasıyla ortaya çıkan ticaret kavramı, tüm toplumları etkilemiş ve üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Günümüz dünyasında kültürel değişimler teknolojik gelişmeler ve değişen toplum yapısı yeni yaklaşımlar üretmenin gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Yeni ticaret yaklaşımlarını ve bu alanda ürünler ortaya koymayı hedeflemekteyiz. Farklı iş kollarında iş bağlantıları ve yapılabilecek yatırımları sizleri beklemekte" dedi.

Heyetin ziyaretinden sonra bir açıklama yapan Havza TSO Başkanı Erkan Acar Havza OSB'nin kısa sürede ihracat ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Romanya heyetinin Havza OSB ziyareti ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz adına olumlu geçti. İnşallah önümüzdeki günlerde imzalanacak olan kontrat ile Havza OSB'de üretim yapan ikinci firmamız da ihracata başlamış olacak. İnanıyorum ki Havza OSB kısa sürede Havza'daki istihdam ve istihdama dayalı göç sorununu ortadan kaldıracak. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN