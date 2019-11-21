Son Dakika Haberleri: Havza OSB'ye 10 milyon euroluk yatırım yapıldı
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Havza OSB'ye 10 milyon euroluk yatırım yapıldı

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 10 milyon euroluk bir yatırım yapıldığını, bunun yeni yatırımları bölgeye çekeceğini söyledi.

Havza OSB'ye 10 milyon euroluk yatırım yapıldı, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 10 milyon euroluk bir yatırım yapıldığını, bunun yeni yatırımları bölgeye çekeceğini söyledi.


Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar Havza Organize Sanayi (OSB) Bölgesini ziyaret ettiler. Heyet Alman ortaklı bir döküm sanayi firmasını ziyaret ederek burada fabrikada devam eden çalışmalar hakkında firmanın Genel Müdürü Mustafa Bakır ve Teknik Sorumlu Bernd Stein'den bilgiler aldılar.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise kurulan fabrikanın ortaklarından birin Havzalı olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Mustafa Bey Havza için elini taşın altına koyarak ilçemizde 10 milyon avroluk bir yatırım yaptı. İnşallah yüz kardeşimize iş verecek. Kendisini memleketine olan sevgisi ve bağımlılığından ötürü kutluyorum. İnşallah işletmeniz Havza OSB'de ilk ürünü üreten firma olacak. Buranın tamamlanması ve üretime geçmesi Havza OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesi demek" dedi.


Mustafa Bakır ise fabrikanın 4 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, "İnşallah Aralık ayında üretim bandımızdan ilk ürünlerimiz çıkmış olacak. İşletmemiz tam kapasite çalıştığında 100 kişi istihdam edecek. İşletmemizde ilk olarak demir döküm üretimi yapılacak ve tam kapasiteye geçtiğimizde makine imalatına başlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Havza, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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