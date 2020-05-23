Havza OSB'ye dev fırın - Son Dakika

Havza OSB'ye dev fırın

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak olan gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen dev fırın ünitesi tırla ilçeye getirildi.

Havza OSB'ye dev fırın, System.String[]

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak olan gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen dev fırın ünitesi tırla ilçeye getirildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Üretime ve istihdama ihtiyacımız olduğu bu dönemde yatırımlarına ara vermeden devam eden firma sahibi kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Havza'da bir firma tarafından kurulan gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen 40 metre uzunluğundaki ve yaklaşık 80 ton ağırlığındaki fırın üniteleri ve diğer fabrika ekipmanlarını taşıyan tırlar İskenderun Limanı'ndan çıktıktan 5 gün sonra Havza'ya ulaştı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir taşıma ve geçiş işlemlerini yerinde takip ederek ilgililerden bilgiler aldılar. Firma yetkili İbrahim Çelebi, Havza OSB'de fabrikaları tamamlandığında 100'e yakın istihdam sağlayacağını ve OSB'ye ulaşan fırın ünitesi ve diğer parçaların montajı ile kısa sürede imalata geçmeyi hedeflediklerini belirtti. - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Havza, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 05:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza OSB'ye dev fırın - Son Dakika Ekonomi

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