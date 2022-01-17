Havza OSB'ye doğal gaz arzı - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemi, Havza Organize Sanayi Bölgesine doğal gaz arzı sağlayacak bağlantı hattının ilgili firma tarafından 2022 yatırım programına dahil edildiğini belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada hafta sonu doğalgaz dağıtım firmasının İstanbul'da bulunan merkezini Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar birlikte ziyaret ettiklerini söyledi.

Akmercan Şirketler Grubunu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Akmercan ve Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Akmercan ile Havza OSB'ye doğal gaz arzı için bağlantı hattı ve yatırımın 2022 yılı yatırım programına dahil edilmesi konularında görüştüklerini anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:

"Doğal gaz sanayi üretiminde önemli bir rol oynamakta. Havza OSB'ye doğal gaz verilmesi Havza OSB'ye daha çok yatırımcı gelmesi bu da işsizlik ve istihdam sorununun daha hızlı çözülmesi demek. Ayrıca Havza OSB'ye gaz arzı Üniversite Mahallemize ve Havza Meslek Yüksekokuluna doğal gaz arzının sağlanması demek. Yapılan görüşmelerin olumlu olarak sonuçlanması ve Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı için bağlantı hattı ve yatırımın 2022 yılı yatırım programına alınmasından dolayı çok mutluyuz. Havza Organize Sanayi Bölgemize ve Havza'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Özdemir iki gün süren İstanbul ziyareti kapsamında Havza OSB'de yatırım yapmayı planlayan iş insanları ile bir araya geldiklerini belirterek, "Yaptığımız toplantıda iş insanlarına Havza Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardık ve iş insanlarını Havza OSB'ye yatırıma davet ettik." dedi.