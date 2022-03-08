Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri

08.03.2022 11:54
Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ile bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ile bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havza'da kurulan sebze ve süt ürünleri pazarlarında kendi ürettikleri ürünleri satan ve kırsal mahallelerde ikamet eden kadınlar ziyaret edilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Kadınlara Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ve müdürlük personeli tarafından karanfil verildi.

Daha sonra Güvendi ve müdürlük personeli, şehit anneleri ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan engelli kadınları evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Güvendi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eş ve annelerini, engelli, yaşlı ve çalışan kadınları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle beraber, yaşamın her alanında başarıyı bulmuş kadınlarımızın günlerini kutladık. Dünyada ayrımcılığa ihtiyaç duymayacağımız, eşitliğin yaşam tarzı olduğu güzel günler temennisiyle Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktayız." dedi.

YORUMLAR
500
Eşi en büyük destekçisi! Belgesel izleyip hayatı değişen kadın oto boya ustası oldu Eşi en büyük destekçisi! Belgesel izleyip hayatı değişen kadın oto boya ustası oldu Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın temizlik görevlilerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi

Dünya Kadınlar Günü, Engelli, Şehit, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement