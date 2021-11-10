Havza Spor Oyunları Projesi danışma toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Havza Spor Oyunları Projesi için danışma toplantısı düzenlendi.

Havza Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, proje ile öğrencilerin spor branşları ile tanışmaları, yetenekleri ölçüsünde spor yapabilmeleri ve lisanslı sporcu olmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Öğrencilerin akademik eğitimlerinde olduğu gibi sosyal yaşam ve sportif faaliyetlerinde de başarılarını yükseltmek istediklerini dile getiren Sağlam, "Proje ile öğrencilerimizin spora karşı olumlu tutum geliştirmeleri, öğrencilerin sorumluluk duygusu, planlı çalışma, doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korunabilmeleri, olumlu kişilik özellikleri gösterebilmelerine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlisi Seyit Ahmet Dikmen tarafından projenin amacı, ortakları, performans kriterleri, hedefleri gibi konularda bilgi verildi.

Toplantıya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Hakan Erhan ve Turan Demir, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ile spor kulüplerinin temsilcileri ve antrenörler katıldı.