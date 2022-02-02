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Havza Termal Tesislerinde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Havza Termal Tesislerinde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı

02.02.2022 15:39
Havza Termal Tesislerinde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı

Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri (TOLEYİS) Sendikası arasında 13 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri (TOLEYİS) Sendikası arasında 13 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza töreninde kaplıca tesislerinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri sonunda varılan anlaşma gereği 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, termal turizmin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları kardeşlerimiz için kullandık. Eminim ki kardeşlerimiz de bunun karşılığını emekleri ile fazlasıyla verecekler. İlçemize, işçilerimize ve sendikamıza hayırlı olsun." dedi.

TOLEYİS Karadeniz Bölge Temsilcisi Şaban Demirci ise sözleşmeden ötürü her iki tarafın da memnun olduğunu dile getirerek, "Sayın Başkan ve şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılayacak güzel bir anlaşma oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özdemir, Demirci ve şirket yetkilileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Baltacı, şirket yetkilisi Süleyman Özdemir ile TOLEYİS iş yeri temsilcisi Veli Kaygusuz da bulundu.

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TOLEYİS Sendikası, Termal, Turizm, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Termal Tesislerinde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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