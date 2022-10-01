Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika
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Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı

01.10.2022 20:18
Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı

Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Meclis ve Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Meclis ve Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı.

Havza TSO binasında gerçekleşen Meclis ve Meslek Komitesi seçimlerinde 5 grupta 25 komite ve 10 meclis üyesi seçildi.

İki liste halinde gidilen ve 185 oyun kullanıldığı, 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde mevcut yönetim kurulu başkanı Erkan Acar'ın listesi 157 oy alarak, 10 meclis üyeliğinin tamamını kazandı.

Seçimde Emre Şimşir'in listesi ise 16 oy aldı.

Meclis üyeleri, düzenlenecek ilk meclis toplantısında Havza TSO yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı ile yönetimi seçecek.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, seçim sonuçlarının Havza'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Kazanan Havza, kazanan istikrar ve gelişme oldu. İnşallah 7 Ekim'de yapılacak meclis toplantımızda yönetim kurulumuz ve meclisimizi oluşturarak Havza'mıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Erkan Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika
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