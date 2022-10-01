Havza TSO Başkanı Erkan Acar, seçim sonuçlarının Havza'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Kazanan Havza, kazanan istikrar ve gelişme oldu. İnşallah 7 Ekim'de yapılacak meclis toplantımızda yönetim kurulumuz ve meclisimizi oluşturarak Havza'mıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Erkan Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havza TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika

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