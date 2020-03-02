Havza ve Çarşamba'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Havza ve Çarşamba'da sivil toplum kuruluşları TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Havza TSO Başkanı Erkan Acar okudu.

"Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı." diyen Acar, " Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesinde bulundu.

Açıklamanın ardından Acar ve beraberindeki heyet İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı'ya üzüntü, destek ve taziyelerini bildirdiler.

Ziyarete, Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat katıldı.

Çarşamba'da da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısına tepki gösterdi.

Oda başkanları adına açıklamayı okuyan Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş, "Dost, düşman herkes bilsin ki yüce milletimizin her ferdi gibi biz sivil toplum kuruluşları olarak bu süreçte ülkemizin bekası için atılacak her adımda amasız, fakatsız, acabasız devletimizin, milletimizin ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı operasyonunu da sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.