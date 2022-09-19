Havza ve Vezirköprü'de Gaziler Günü kutlandı

Havza ve Vezirköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Havza'da Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat, 19 Eylül'ün vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve bunun neticesinde gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günü olduğunu söyledi.

Programın ardından Kaymakam Nayman ve beraberindekiler, şehitlikleri ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua okundu, mezarlara çiçek konuldu.

Kaymakam Nayman ve beraberindekiler daha sonra Muharip Gaziler Havza Temsilciliğini ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

Programlara, Kaymakam Nayman, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Ömer Faruk Atalay, Belediye Başkanı Özdemir, Havza İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Saat, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü'deki tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende gaziler adına konuşan gazi Basri Çelik, ""Üzerinde yaşadığımız vatan kadar vatan olmayı hak etmiş bir toprak parçası dünyada yoktur. Çünkü her karışı şehit ve gazi kanıyla yoğrulmuştur." dedi.

Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Usuk da "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliği ile ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Atatürk Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu.

Törene, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, gaziler, askeri erkan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.