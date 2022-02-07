Üye Girişi
Havza'ya ikinci meslek lisesi müjdesi - Son Dakika

Havza'ya ikinci meslek lisesi müjdesi

07.02.2022 12:50
Havza'ya ikinci meslek lisesi müjdesi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında Havza'ya ikinci meslek lisesi kazandırılacağını belirtti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında Havza'ya ikinci meslek lisesi kazandırılacağını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, 365 oda ve borsa başkanının çevrimiçi olarak katılımı ile Ulusal Eğitime Katkı Protokolünün TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında dört gün önce imzalandığına işaret etti.

Kendisinin de imza törenine çevrimiçi katıldığını ifade eden Acar, protokol ile TOBB'un 81 İlde 81 Okul Projesi'nin ardından 154 ilçede 154 yeni okul yapacağına dikkati çekti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 2014 yılında Havza'yı ziyaretinde Havza'ya bir okul yaptırma sözü verdiğini hatırlatan Acar, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek adına imzalanan protokol ile bir hayalimiz daha gerçek oluyor. İnşallah kısa sürede Havza Organize Sanayi Bölgesi içinde bölgemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirecek bir meslek lisesi TOBB tarafından yapılacak. Bu okul ile sanayi ve kamu işbirliği artacak, mezun olan iş, kalifiye eleman arayan işveren işçi bulacak. İnsanımız kazanacak, sanayicimiz kazanacak, ülkemiz kazanarak kalkınacak. TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na eğitime ve ilçemize vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederim."

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Erkan Acar, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'ya ikinci meslek lisesi müjdesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Havza'ya ikinci meslek lisesi müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement