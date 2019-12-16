Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Genel Kurulu olağanüstü toplandı - Son Dakika

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Mehmet Tural, olağanüstü genel kurulun S.S. 888 Sayılı Dikbıyık/ Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin, 810 sayılı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bünyesine katılması amacı ile düzenlediğini belirtti.

2019 yılı ayçiçeği desteklemelerinin erken ödenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerekli girişimler yapılarak, müstahsil makbuzu teslimatı için gerekli müracaatları yaptıklarını söyleyen Tural, "Ayçiçeği üreticisinin kazancının artırılması birinci amacımızdır. Bu yıl yaklaşık 5 bin ton ayçiçeği aldık, 11 milyon lira ürün bedeli ödemesi yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Dikbıyık/ Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bünyesine katılması 132 üyenin oy birliği ile kabul edildi.