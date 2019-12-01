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Havza Yerel Eylem Grubu Derneği anket çalışması tamamlandı

6 saat önce

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından 5 yıllık kalkınma planının oluşturulması için başlatılan anket çalışması tamamlandı.

Havza Yerel Eylem Grubu Derneği anket çalışması tamamlandı, System.String[]

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından 5 yıllık kalkınma planının oluşturulması için başlatılan anket çalışması tamamlandı.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir'in de katıldığı saha çalışmaları kapsamında 81 kırsal ve 17 merkez mahallede toplam 500 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapıldı.

Özdemir Havza YEG'in, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye'de 12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında kurulduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz anket çalışması ile hazırlanacak 5 yıllık kalkınma planı için önemli bir kaynak teşkil edecek. Bu sonuçlarla yerel strateji analizi yaparak planları geliştireceğiz." dedi.

Özdemir yapılan anket çalışması ile toplumun sosyo ekonomik haritasının çıkarılması ile ellerinde önemli bir veri kaynağı oluşacağını sözlerine ekledi.

Sebahattin Özdemir, Türkiye, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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