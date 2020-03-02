Havza Yerel Eylem Grubu'ndan orman çiftçilerine bilgilendirme - Son Dakika

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) tarafından orman çiftçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kalkınma Ofisi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Sami Bilginer tarafından çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırma projeleri için verilen teşvik kredileri, kredilerden faydalanma koşulları ve proje hazırlama esasları anlatıldı.

Bilginer, yeni düzenlemeye göre orman köylüsüne, ceviz ve badem gibi gelir sağlayabilecekleri faaliyetlerde bulunuyorlarsa en fazla 30 dekarlık alanda yapacakları ağaçlandırma çalışmalarında yüzde 65 hibe, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak çalışmalardaysa yüzde 25 hibe uygulamasına başlandığını belirtti.

Özel ağaçlandırma projelerinde dikilecek ağaçlar arasında en fazla tercih edilenin badem ağaçları olduğuna işaret eden Bilginer, "Ceviz, defne, Antep fıstığı, kuşburnu ve zeytin de en çok gelir getiren ürünler arsında bulunmaktadır. Özel ağaçlandırma kredi tutarı Tarım ve Orman Bakanlığı arazi hazırlıklarında yürütülen çalışmalar, dikim ve ekim bedeliyle üç yıllık bakım giderleri krediler sağlanmaktadır. " dedi.

Havza Belediyesi Kalkınma Ofisi Yetkilisi Muhammet Gür ise ofis olarak hibe desteği almak isteyen çiftçilere proje desteği verileceğini aktardı.