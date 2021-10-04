Havza Ziraat Odası silaj ve küspe paketleme tesisi kurdu - Son Dakika

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen "Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında kombine silaj ve küspe paketleme makinesinin alımının ardından Havza Ziraat Odası tarafından silaj ve küspe paketleme tesisi kuruldu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen yüzde 80 DOKAP destekli olarak temin edilen kombine silaj ve küspe paketleme makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu.

Havza Belediyesi tarafından yapılan yer tahsisi ve zemin düzelteme çalışmalarının ardından Ilıca Mahallesi'ne kurulan kombine silaj ve küspe paketleme tesisi ile hayvancılık yapan çiftçilerin getirdikleri yem bitkilerinin paketlenmesine başlandı.

Yaklaşık 20 gün önce faaliyete geçen tesiste 975 ton silajlık mısır paketlendi. Tesiste kısa süre sonra küspe paketlemesi de yapılacak.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tesisin yaklaşık 1 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Yüzde 80 DOKAP destekli olarak temin edilen kombine silaj ve küspe paketleme makinesinin ardından Havza Belediyesi tarafından yapılan yer tahsisinin ardından tesisimizi kurduk. Şu an 500 kilo ve 250 kilo olarak paketleme yapıyoruz. 500 kilo isteyene 500 kilo, 250 kilo isteyene 250 kilo olarak paketleme yapıyoruz. Paketleme ücretimiz 50 lira." dedi.

Genç, projenin amacının bölgede yem bitkisi ekim alanlarını artırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer bir amacımız da üretilen yemin kalitesini korumak. Bilindiği gibi hayvan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan ve çiftçilerimiz tarafından bu önemi anlaşılmaya başlanan silajlık yem çok değerli bir besin maddesidir. Silaj, biçimden hemen sonra havasız şartlarda saklanmaz ise bozulup çürümekte ve besleyici özelliğini kaybetmektedir. Odamız bu ekonomik kayıpları ve zorlukları düşünerek bu yatırımı yapmaya karar vermiş ve bu tesisleri Havzalı çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur. Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bizlere önemli destekler sağlayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık Akgül, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile tesisin kurulması için yer tahsisi ve zemin düzelme işlerinde bizlere büyük katkılar sunan Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederim."