Son Dakika Haberleri: Havza Ziraat Odasında Coşkun Genç Güven Tazeledi

Havza Ziraat Odasında Coşkun Genç Güven Tazeledi

1 saat önce

Havza Ziraat Odası Başkanlığına Coşkun Genç yeniden seçildi.

Havza Ziraat Odasında Coşkun Genç Güven Tazeledi, System.String[]
Havza Ziraat Odası Başkanlığına Coşkun Genç yeniden seçildi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut başkan Coşkun Genç ile Dilaver Kocatepe'nin listeleri oya sunuldu.

Seçimde, 96 delegenin tamamının oy kullandı, bir oy geçersiz sayıldı. Genç 63 oy, Kocatepe ise 32 oy aldı.

Genç başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu, Kenan Pala, Rahmi Üner, Gökhan Güngör, Seyidahmet Ünal, Bayram Kul, Ahmet Anlıdelik, Atakan Sevinç, Bünyamin Şahin, Recai Demirbaş, Uğur Sağlam, Mevlüt Çavdar, Ahmet Gökmen, Hakan Kıvılcım, İlhami Uğuz, Ali Saat, Abdurrahman Şahin, Salih Keskin, Halil İbrahim Usta, Yasin Çalışkan ve Seyfettin Acar'dan oluştu.

Genel kurlu sonrası Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç tebrikleri kabul ederek herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:29 Kaynak: AA

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