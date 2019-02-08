Son Dakika Haberleri: Havza Ziraat Odasında Genel Kurul Hazırlıkları

Havza Ziraat Odasında Genel Kurul Hazırlıkları

1 saat önce

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, hafta sonu gerçekleştirilecek genel kurul için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Havza Ziraat Odasında Genel Kurul Hazırlıkları, System.String[]
Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, hafta sonu gerçekleştirilecek genel kurul için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havza Ziraat Odası seçimlerinin 10 Şubat Pazar günü Halk Eğitim Merkezinde saat 10.00'da yapılacağını belirtti.

Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Genç, "İnşallah güzel bir ortamda demokratik şekilde seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Seçim takvimi gereği 10 binin üzerinde üyemizi temsilen 96 delege seçimleri bir süre önce gerçekleşti. Şimdi de başkan ve yönetim kurulu seçimi yapılacak." dedi.

Kendisinin oda başkanlığı için yeniden aday olduğuna işaret eden Genç, göreve geldikleri ilk günden bu yana Havza çiftçisine hizmet için çalıştıklarını anlattı.

Havza çiftçisine yakışır bir hizmet binası olması amacıyla modernizasyon ve yenileme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Odamız çok güzel bir görüntüye sahip oldu, sonrasında ise tüm iş ve işlemlerimizi online olması için bilgisayar ortamına taşıdık. Oda faaliyetlerimizi ve çiftçi ile hayvan üreticilerimizin faydalanmaları için mühendis aldık. Odanın eksiği olan resmi hizmet aracımızı yine bu amaçla alarak, başkan makam aracı değil, çiftçilere hizmet aracı olarak kullanmaktayız. Bunların hepsini tek başıma yapmadım. Bizimle beraber olan yönetim kurulumuz ve çiftçilerimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Genç, her zaman çiftçinin hakkını korumaktan yana hareket ettiklerini dile getirerek, "Piyasanın altında zirai ilaç ve tohumluk satışlarımız ile üyelerimizin haklarını korumaya çalıştık. Yeniden başkan olmamız halinde odamızın atıl durumda olan ek binasına, yine üyelerimizin, kurumlarımızın istifade edebileceği büyük seminer ve toplantı yeri yapmak düşüncesindeyiz. Hafta sonu yapılacak seçimlerde bize destek verecek vermeyecek herkese şimdiden teşekkür ederim. Bu bir hizmet yarışıdır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Genç, Havza, Ekonomi
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