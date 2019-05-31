Son Dakika Haberleri: "Havzalı gençler şehitleri için hatim okuyor" projesi
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"Havzalı gençler şehitleri için hatim okuyor" projesi

42 dakika önce

Havza Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Müftülüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğinde yürütülen "Havzalı gençler şehitleri için hatim okuyor" projesi tamamlandı.

Havza Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Müftülüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğinde yürütülen "Havzalı gençler şehitleri için hatim okuyor" projesi tamamlandı.
Havza Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar öncesi İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, proje kapsamında Gençlik Merkezi kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından okunan 120 hatim için hatim duası yaptı, şehitler için dua edildi.
Programa katılan Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile şehit yakınları ve gaziler, gençlerle iftar yaptı.
Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, proje ile gençlerin milli, manevi ve dini duygularını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Proje kapsamında merkezimizde kurs gören geçlerimiz tarafından okunan 120 hatmin duası yapıldı. Akabinde gençlerimiz, düzenlenen iftarda protokol ile bir araya geldi." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:54 Kaynak: AA
İlyas Akyazı, Havza, Güncel
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