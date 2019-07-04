Havzalı pehlivanlar dualar ile yolcu edildi
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Edirne'de gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Havzalı güreşçiler dualar ile yola çıktı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:04 Kaynak: AA
'de gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'ne katılacak Havzalı güreşçiler dualar ile yola çıktı.
Edirne'de gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak Havza Belediyespor Kulübü'ne bağlı Havzalı güreşçiler Havza Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin
ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından yolcu edildi.
Havza Belediye binası önünde düzenlenen programda pehlivanlar er meydanına dualar ile gönderildi.
Şahin güreşçilere başarı dileyerek, "Bizlerin ve tüm Havzalıların duaları sizler ile." dedi.
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