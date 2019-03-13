Hawaii'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem
38 dakika önce
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD
'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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