Son Dakika Haberleri: Hawaii'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Hawaii'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem

38 dakika önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hawaii'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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