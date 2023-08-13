Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi! İşte felakeet bölgesinin son hali - Son Dakika
Üye Girişi

Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi! İşte felakeet bölgesinin son hali

Son Güncelleme: 14.08.2023 00:53

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından Maui Adası'ndaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Maui yangınlarında can kaybı artarken, yüzlerce kişi hala kayıp durumda. Yangınlar kontrol altına alınsa da, bazı bölgelerde söndürme çalışmaları devam ediyor. Hawaii yangını ABD'de yaşanan en ölümcül yangın olarak kaydedildi.

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 93'e yükselirken, yüzlerce kişinin kayıp olduğu, bu nedenle can kaybının artacağı belirtildi. "ABD'de yüzyılın en ölümcül yangını" olduğu belirtilen afette bölgenin sadece yüzde 3'ünün arandığı ifade edildi. Bölgeden gelen görüntüler ise tüyler ürpertti.

CAN KAYBI 93, YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. 12 bin nüfuslu tarihi Lahaina kentini yerle bir eden Maui yangınlarında can kaybı 93'e yükselirken, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Ölü sayısının daha da artacağı belirtildi.

Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi

"YÜZYILIN EN ÖLÜMCÜL YANGINI"

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, adli tıp çalışmalarının kurbanları belirlemeye devam etmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısının önemli ölçüde artabileceğini söylerken, Hawaii yangınının ABD'de yaşanan yüzyılın en ölümcül yangını olduğunu ifade etti. Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." dedi.

"BÖLGENİN SADECE YÜZDE 3'ÜNÜ ARAYABİLDİK"

Yaşamını yitirenlerden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyleyen Maui Polis Şefi John Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." dedi.

2018'DEKİ CALIFORNIA YANGINLARINI GEÇTİ

Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirten itfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu." ifadelerini kullandı.

Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi

GÖRÜNTÜLER FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Öte yandan felaketin yaşandığı Hawaii'den gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bölgenin büyük bir kısmının küle döndüğü görüldü.

YANGINLA MÜCADELE VE ARAMA-KURTARMA DEVAM EDİYOR

Maui Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, eyalet genelindeki yangınların yüzde 80'i kontrol altına alındı. Bu çabalara rağmen arama kurtarma çalışmaları ve yangınla mücadele hala sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hawaii'deki yangınların yeniden inşa maliyeti milyarlarca dolara ulaşacak Hawaii'deki yangınların yeniden inşa maliyeti milyarlarca dolara ulaşacak

Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi! İşte felakeet bölgesinin son hali - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Maçın son anında yaşanan tartışma penaltı kararı ortalığı ayağa kaldırdı
00:20 Maçın son anında yaşanan tartışmalı penaltı kararı ortalığı ayağa kaldırdı
23:51 Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
23:47 Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
23:33 Fenerbahçe'nin penaltısı VAR tarafından iptal edildi
23:29 Hakem penaltıyı verdi! VAR'dan döndü
23:17 Milyonlarca memuru doğrudan etkileyecek toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı bugün yapılacak
23:13 Milyonlarca memuru doğrudan etkileyecek toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı bugün yapılacak
23:06 Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
23:02 Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 00:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi! İşte felakeet bölgesinin son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement