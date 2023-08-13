Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi! İşte felakeet bölgesinin son hali

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 93'e yükselirken, yüzlerce kişinin kayıp olduğu, bu nedenle can kaybının artacağı belirtildi. "ABD'de yüzyılın en ölümcül yangını" olduğu belirtilen afette bölgenin sadece yüzde 3'ünün arandığı ifade edildi. Bölgeden gelen görüntüler ise tüyler ürpertti.

CAN KAYBI 93, YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. 12 bin nüfuslu tarihi Lahaina kentini yerle bir eden Maui yangınlarında can kaybı 93'e yükselirken, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Ölü sayısının daha da artacağı belirtildi.

"YÜZYILIN EN ÖLÜMCÜL YANGINI"

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, adli tıp çalışmalarının kurbanları belirlemeye devam etmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısının önemli ölçüde artabileceğini söylerken, Hawaii yangınının ABD'de yaşanan yüzyılın en ölümcül yangını olduğunu ifade etti. Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green, "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." dedi.

"BÖLGENİN SADECE YÜZDE 3'ÜNÜ ARAYABİLDİK"

Yaşamını yitirenlerden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyleyen Maui Polis Şefi John Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." dedi.

2018'DEKİ CALIFORNIA YANGINLARINI GEÇTİ

Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirten itfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Öte yandan felaketin yaşandığı Hawaii'den gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bölgenin büyük bir kısmının küle döndüğü görüldü.

YANGINLA MÜCADELE VE ARAMA-KURTARMA DEVAM EDİYOR

Maui Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, eyalet genelindeki yangınların yüzde 80'i kontrol altına alındı. Bu çabalara rağmen arama kurtarma çalışmaları ve yangınla mücadele hala sürüyor.