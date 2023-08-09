Hawaii'de çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Maui Adası'nda çalılık alanlarda çıkan yangınlar, Dora Kasırgası nedeniyle büyüyor. Ağaçlar ve elektrik hatlarının yolları kapatması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangın bölgelerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev elektriksiz kaldı.

ADA ALEVLERE TESLİM OLDU

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı ada zincirlerinden biri olan Maui Adası alevlere teslim oldu. Bölgede etkili olan Dora Kasırgası nedeniyle hızla yayılan yangın kontrol altına alınamazken Maui Vali Vekili Sylvia Luke, acil durum bildirisi yayımlayarak Hawaii Ulusal Muhafızlarını teyakkuza geçirdi.

KASIRGA HER ŞEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin adanın batısındaki turistik bölge ve iç kesimlerdeki dağlık bölgedeki yangınlara müdahale ettiği belirtildi. Akşam saatlerinde saatteki hızı 97 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle adada elektrik kesintileri yaşanırken, yangın söndürme çalışmaları için görevlendirilen helikopterlerin bölgeye ulaşamadığı açıklandı. Dora Kasırgası'nda devrilen ağaçlar ve elektrik hatları yolların kapanmasına yol açarken, itfaiye ekiplerinin yangın bölgelerine ulaşmasını zora soktu.

13 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, Maui'nin Kula bölgesinde yaklaşık bin 100 dönümlük alanın küle döndüğünü ve en az iki evin yıkıldığını belirterek 40 evden yaklaşık 80 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi. Yangın ve kasırga nedeniyle 13 bin ev elektriksiz kaldı.

Meteorolog Jeff Powell, Hawaii'nin, kuzeydeki yüksek basınç ile Dora Kasırgası'nın neden olduğu düşük basınç sisteminin arasında sıkıştığını bu nedenle de havanın kuru ve rüzgarlı olduğunu belirterek bu durumun var olan yangınları çok daha hızlı bir şekilde kontrolden çıkartabileceğini söyledi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.

13 YERLEŞİM BÖLGESİ TAHLİYE EDİLDİ

Adada çıkan üç yangın nedeniyle 13 yerleşim bölgesinin tahliye edildiğini ifade eden yetkililer, 16 yolun ulaşıma kapatıldığını ve vatandaşlar için 5 sığınağın açıldığını belirtti. Yangında kaç ev veya iş yerinin hasar gördüğü henüz bilinmezken, binlerce kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.