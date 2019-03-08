Hawaii'de Olta İplerine Dolanmış Balina Kurtarıldı
46 dakika önce
Hawaii açıklarında uzun süredir şamandıraya bağlı büyük olta iplerine dolanmış halde yaşadığı sanılan kambur balina kurtarıldı.
Hawaii açıklarında uzun süredir şamandıraya bağlı büyük olta iplerine dolanmış halde yaşadığı sanılan kambur balina kurtarıldı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Birimi (NOAA) yaptığı açıklamada, kambur balinanın ilk olarak Maui açıklarında bir dalış teknesi tarafından fark edildiğini belirterek, yaklaşık 153 metre uzunluğundaki olta ipleri ve buna bağlı şamandıraya dolaşan kambur balinanın kıyı güvenliği ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Balinanın ağzına takılı olan ipin ekipler tarafından kesildiği kaydedildi.
NOAA'nın balina koruma merkezi koordinatörü Ed Lyman, ekiplerin müdahalesiyle balinanın yaşama şansının artırıldığını belirtti.
Kambur balinanın oldukça zayıf olduğunu ifade eden Lyman, balinanın aylardır şamandıraya bağlı iplere dolanmış halde yaşadığının tahmin edildiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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