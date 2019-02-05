Son Dakika Haberleri: Hawaii'de Sigara Satın Alma Yaşının 100'e Çıkarılması Önerisi

Hawaii'de Sigara Satın Alma Yaşının 100'e Çıkarılması Önerisi

1 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde sigara satışının 100 yaşın altındakilere yapılmamasını öngören bir yasa tasarısı teklifinde bulunuldu.

Hawaii'de Sigara Satın Alma Yaşının 100'e Çıkarılması Önerisi, System.String[]
ABD'nin Hawaii eyaletinde sigara satışının 100 yaşın altındakilere yapılmamasını öngören bir yasa tasarısı teklifinde bulunuldu.

BBC'de yer alan habere göre, Hawaii'de Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan, sigara satın alma yaşının kademeli olarak 100'e çıkarılmasını önerdi.

Daha önce acil servis doktoru olarak çalışan Creagan, sigaranın en ölümcül alışkanlık olduğunu belirterek, sunduğu yasa tasarısıyla sigara satışının 2020-2024 yıllarında kademeli olarak 100 yaşına çıkarılmasını istedi.

Tasarıya göre, yaş kısıtlaması puro, çiğneme tütününe ve elektronik sigaralara uygulanmayacak.

Hawaii'de 21 yaş altındakilere sigara satışı yasak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:50 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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