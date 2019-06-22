Son Dakika Haberleri: Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü
Son Dakika Dünya Haber

Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü

2 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde uçak düştü.

Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü, System.String[]
ABD'nin Hawaii eyaletinde uçak düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası'nda meydana geldi. Hawaii Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Tim Sakahara yaptığı açıklamada, Beechcraft King Air model uçağın adanın Mokule'ia şehrinede bulunan Dillingham Havaalanı yakınına düştüğünü ve uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İtfaiye yetkilileri ise uçağı alevler içinde gördüklerini ve hemen yangına müdahale ederek, söndürdüklerini açıkladı.
Uçağın düşüş nedenine dair inceleme başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü Lüks otomobil, durağa böyle daldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 13:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]