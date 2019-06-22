Son Dakika Haberleri: Hawaii'de uçak faciası: 9 ölü
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Hawaii'de uçak faciası: 9 ölü

1 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde çift motorlu bir uçak düştü.

Hawaii'de uçak faciası: 9 ölü, System.String[]
ABD'nin Hawaii eyaletinde çift motorlu bir uçak düştü. Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model çift motorlu uçağın Dillingham Havaalanı yakınlarına düştüğünü kazada kurtulan olmadığını açıkladı. Kaza sonrası havaalanının yanındaki otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. - HAWAİİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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