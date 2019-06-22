Son Dakika Haberleri: Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü
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Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey Sahili bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştüğünü ve uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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