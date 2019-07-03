Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi
1 saat önce
Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağlarından Mauna Loa'da alarm seviyesi yükseltildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
Hawaii'deki dünyanın en büyük aktif yanardağlarından Mauna Loa'da alarm seviyesi yükseltildi. Amerika Birleşik Devletleri
Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı için alarm seviyesini 2'ye çıkardı. USGS tarafından yapılan açıklamada, Mart ayından bu yana yanardağ çevresinde depremler kaydedildiği ve yüzeydeki şişmelerde istikrarlı bir artış tespit edildiği belirtildi.
USGS araştırmacısı Ingrid Johanson yaptığı açıklamada, yanardağda yakın zamanda bir patlama beklenmediğini ancak çok kısa zamanda harekete geçebilme olasılığı nedeniyle bilim adamlarının yanardağın faaliyetlerini yakın takibe aldığını ifade etti.
Mauna Loa'daki alarm seviyesi en son 2015'te yükseltilmişti. 1843'ten bu yana 33 kez patlayan Mauna Loa, en son 1984
yılında harekete geçmişti.
Aktif volkanlar için 4 alarm seviyesi bulunuyor. İkinci alarm seviyesi yanardağ çevresinde hareketlilik tespit edildiğini ifade ediyor. Üçüncü seviye olan "izleme" yanardağın patlama riski bulunduğunda ya da tehlikeli olmayan bir patlama yaşandığında, son seviye olan "uyarı" ise tehlikeli patlama sırasında devreye sokuluyor. - HAWAİİ
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