ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı kırk yıl sonra harekete geçti

Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda patlama yaşandığını açıkladı. Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi.

PATLAMANIN ARDINDAN ÇOK SAYIDA DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi. Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.

İNSANLAR EVLERİNİ TERK EDEBİLİR

Mauna Loa'nın en son 40 yıl önce patladığını ifade eden Amerikalı yetkililer, acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan sonra etrafa çok büyük oranda lav yayıldığı ve volkanın eteklerine kadar indiği belirtildi. İnsanlara derhal evlerini terk etmeye hazır olmaları için acil durum talimatı verildi.

Yetkililer patlamanın volkanın en derininden gelmediğini ve bu sebeple çok büyük bir doğal afet yaşanmadığını ifade etti.