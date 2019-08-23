- Hawaii uçağında korkutan anlar

Uçağın kokpiti dumanla doldu

HONOLULU - ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland şehrindeki uluslararası havalimanından Hawaii'ye gitmek üzere havalanan yolcu uçağının kargo ve kabin bölümünü bir anda duman kapladı. Hawaii uçağı, Honolulu Havalimanı'na acil iniş yaptı ve uçakta yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hawaii Havayolları'na ait 47 sefer sayılı yolcu uçağı, dün 184 yolcu ve 7 mürettebatıyla birlikte Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland şehrindeki havaalanından Hawaii'ye gitmek üzere havalandı. Uçağın kabini inişten 20 dakika önce bir anda dumanla doldu. Uçağın pilotları Honolulu Havalimanı ile irtibat kurarak acil iniş talebinde bulundu. Güvenli bir şekilde iniş gerçekleştiren uçağı sağlık ekipleri karşıladı. Yolcular uçaktan acil botları açılarak indirildi. Yolculara sağlık görevlileri müdahale etti.

Amerikan Tıbbi Müdahale Sözcüsü James Ireland, toplam 11 hastanın nefes alma şikayeti olduğunu ve 2'si çocuk toplam 7 kişinin solunum problemi ile hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ireland, hastaneye kaldırılan en küçük yolcunun 9 aylık olduğunu söyledi.

Hawaii Havayollarının Baş İşletme Sorumlusu Jon Snook yaptığı açıklamada, uçakta oluşan dumanın inişten 20 dakika önce uçak inişe geçtiği sırada tespit edildiğini söyledi. Shook, kabinde görünür bir duman olduğunu, kargo bölümünde bir duman gösterge alarmının kokpite bir uyarı gönderdiğini ve acil iniş yapılmasını sağladığını söyledi. Shook, uçakta hiçbir yerde alev oluşmadığını, uçağın kargo bölümündeki otomatik yangın sisteminin hemen devreye girdiğini söyledi.

Shook, havayolunun gidiş dönüş bilet bedellerinin yolculara geri ödendiğini ve yolculara seyahat kuponu verileceğini belirtti.

Shhok ayrıca, yolcu ve mürettebata uçaktan güvenli bir şekilde tahliye oldukları için teşekkür etti.

Federal Havacılık İdaresinin olayla ilgili soruşturma başlatacak.